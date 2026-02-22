我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte） 即將踏上海牙的被告席，國際刑事法院將於2月23日起展開為期4天的預審聽證程序，由法官審視檢察官提交的相關證據，進而裁定是否對杜特蒂提起正式起訴。這場備受矚目的庭審，也讓菲律賓社會對那段血腥禁毒歲月的記憶，再度翻湧而出。杜特蒂面臨3項反人類罪指控，控訴內容指他在2013年至2018年擔任總統期間推行的禁毒戰爭，涉及至少76起謀殺案。對此，杜特蒂否認全部指控。其辯護律師考夫曼表示，杜特蒂對因毒品犯罪喪命的人感到痛心與遺憾，但強調他與這些死亡事件毫無關聯，更否認曾制定任何以殺害毒品嫌疑人或吸毒者為目的的政策，也否認與政府內部人員共謀實施此類行為。值得注意的是，杜特蒂的辯護團隊已向法院申請免除出庭，儘管法院此前已認定他的身體狀況足以應訊。人權觀察對此次預審表示肯定，認為這是讓菲律賓禁毒戰受害者獲得正義的關鍵一步。然而，菲律賓國內的民意卻正在悄悄轉向。最新民調顯示，支持在國際刑事法院審判杜特蒂的民眾比例，已從去年4月的62%滑落至目前的44%，跌幅相當明顯。長期批評禁毒戰的神父維拉紐瓦表示，杜特蒂親自出庭至關重要，「這樣我們才能看到他是否真心悔過。」部分受難者家屬對審判結果抱有期待，但也有人坦言，由於杜特蒂家族在菲律賓握有龐大政治勢力，加上其女兒莎拉目前仍擔任副總統，他們對於能否在菲律賓境內討回公道，其實並不樂觀。另一方面，也有不少菲律賓人至今仍對杜特蒂的強硬作風懷有好感。30歲的按摩師坎加亞直言，只要被打擊的對象是真正的壞人，她對杜特蒂的做法並無異議。她感嘆，菲律賓現在的治安反而每況愈下，就連獨自走路回家都讓她感到不安心。