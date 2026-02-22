我是廣告 請繼續往下閱讀

老鼠竟然從天而降，直直掉進客人的餐盤裡，這不是恐怖片情節，而是真實發生在新加坡的一幕。一段流出的現場影片讓網友看得頭皮發麻，也讓外界對該美食廣場的衛生管理狀況產生嚴重質疑。事件發生於新加坡幸運商業中心地下一樓的美食廣場Asian Food Mall。根據新加坡《新明日報》的報導，事情發生在本月18日，但一名網友直到20日才在Reddit論壇上傳了一段18秒的現場影片，貼文中並未註明確切日期。影片中可以看到，一隻小老鼠突然現身於用餐客人的餐盤內，嚇得桌旁一名黑衣女士慌忙抓起包包起身閃避，周圍其他客人也紛紛拿出手機拍攝記錄。就在幾秒後，一名廣場員工迅速跑來，徒手拿著抹布將老鼠俐落制伏，動作之快、之準，讓不少網友在留言區調侃，這位員工「肯定不是第一次抓了」。另有網友在臉書分享事件照片，並描述這隻老鼠是從天花板直接摔入餐盤，隨後又從盤中爬到桌邊。《新明日報》記者21日實地走訪現場，發現該美食廣場採用開放式天花板設計，上方有橫梁與排風口，結構上確實存在鼠隻藏匿與掉落的空間。60歲的商場經理陸先生表示，老舊建築出現老鼠或許難以避免，但若能在天花板加裝防護網，至少可以阻絕老鼠直接墜落的風險。他也坦言，這起事件讓他對商場的整體衛生標準多了幾分疑慮，不禁想知道業者事後是否有對桌面與餐具進行徹底清潔消毒。幸運商業中心管理層發言人回應表示，事發後已第一時間為受影響的客人免費更換餐點，並對廣場進行消毒與清潔作業。業者強調，這是該美食廣場首次發生類似事件，事後已安排清潔承包商與專業除蟲公司進行全面檢查，未來將持續加強病媒防治與衛生管理。新加坡食品局也表示，當局已介入調查此事。