一場童軍營活動，竟讓一名年僅10歲的男童付出了難以挽回的代價。泰國沙功那空府傳出令人心疼的霸凌事件，男童疑似遭年長同學惡意拉扯扭轉內褲，造成下體嚴重損傷，拖延就醫後最終不得不以手術切除一側睪丸，消息曝光後震驚各界。據泰國媒體Thaiger報導，事件發生於本月6日舉辦的童軍營活動期間。男童母親普里雅南表示，孩子在營隊中遭到幾名年紀較大的學生欺負，對方以粗暴方式拉扯並扭轉其內褲，造成男童私密部位受傷。然而男童因為害怕，事發後足足隱忍了3天，直到疼痛難耐才鼓起勇氣向老師開口。輾轉就醫後，醫師評估傷勢已相當嚴重，研判須以手術介入處理，最終切除了一側睪丸。值得注意的是，醫療報告也指出，男童本身可能原就患有未經診斷的睪丸扭轉（testicular torsion），醫師是在綜合評估其身體狀況及疑似遭受霸凌的情形後，才做出手術的決定。母親事後隨即報警，要求追究相關責任。她也透露，最初曾向校方尋求說明，包括詢問保險理賠事宜，卻感覺訴求未獲認真對待。本月18日，當地衛生與教育主管機關人員前往男童住家探視，並提供物資與金錢援助。對此，校方回應表示，童軍營全程均有教師在場監督，但男童曾暫時離開老師視線，與其他學生玩耍。校方與地方教育單位也強調，事發後一直有協助這個家庭，並未置之不理。當地官員則表示，已要求相關單位徹底調查此事，並要求加強各類活動的安全管控機制，避免類似憾事重演。