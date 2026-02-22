我是廣告 請繼續往下閱讀

一起源自普吉府的加密貨幣投資詐騙案，時隔數年終於有了新進展。泰國中央調查局於2月20日在曼谷將一名女子逮捕到案，她被指控涉嫌以虛假資訊欺騙民眾投資虛擬貨幣，受害者損失金額高達近94萬泰銖。中央調查局特別行動小組依據普吉府法院於2022年12月27日簽發的逮捕令，在曼谷乍都乍區拉耀路的摩差2號巴士總站，將34歲女子哈魯耶泰當場逮捕。她面臨的罪名包括公開詐欺，以及涉嫌利用不實或竄改的電腦資料欺騙大眾。這起案件的源頭，是一名37歲女性向普吉府威集警察局提出的報案。受害者表示，她透過社群媒體結識了一群自稱來自新加坡的詐騙集團成員，對方以「James」與「Lily」等名字與她交流，並誘導她透過特定應用程式投資加密貨幣交易。詐騙集團起初以高額報酬為餌，甚至讓受害者成功提領部分款項，藉此建立信任感。待受害者放下戒心後，對方便開始不斷施壓，要求她持續匯款。受害者在2021年10月23日至11月5日期間，陸續遭騙走共約94萬3131泰銖，才驚覺自己已深陷詐局。