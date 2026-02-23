我是廣告 請繼續往下閱讀

元宵節有放假嗎？下週 228 連假接力「續命」

▲2026年連假請假攻略最新版！春節連假後還有228三天連假，4月清明兒童節請假4天就可以連休10天。（圖/NOWNEWS社群中心製）（圖／NOWNEWS社群中心製）

上半年最強攻略！4 月清明節「請 4 休 10」曝光

10 月雙連假接力，提早一年佈局 2027 春節連假

結語：善用 2026 連假規畫，讓收假不憂鬱

2026 年春節連假正式結束，今（23）天星期一迎來「開工日」，全台上班族憂鬱指數飆高。根據 Google Trends 數據顯示，民眾在哀怨開工的同時，最關心的關鍵字竟是「2026 連假」與「虎航」。這顯示許多人已開始規劃下週的 228 連假，甚至有人已經看準 4 月及明年的 2027 春節連假準備提早卡位，試圖用未來的旅行來撫平收假的焦慮。春節才剛收假，許多人已在詢問「」？根據行政院行事曆，2026 年元宵節為國曆 3 月 3 日（週二），但，因此是的。不過別心碎，緊接在後的就是下週五開始的。由於 2026 年 2 月 28 日適逢週六，依規定於 2 月 27 日（週五）提前補假，民眾可享有。這也帶動了虎航等廉航機票搜尋量遽增，不少小資族打算利用這 3 天快閃日韓，作為開工首週的生存動力。如果不滿足於 3 天短假，4 月的清明節絕對是今年的重頭戲。2026 年清明連假為 4 月 3 日至 4 月 6 日共 4 天；只要大膽在，就能串聯前後週末，瞬間！目前虎航 4 月份日本熱門航線已出現卡位潮，想賞櫻的民眾現在就是最後搶票時機。下半年的 10 月同樣精彩，有，只要在。另外請更令人訝異的是，搜尋趨勢顯示大量網友已在關注「」。2027 農曆春節落在 2 月 4 日至 2 月 10 日一連 7 天，若是請假 2 月11 日至 2 月 12 日（週四至週五）兩天， 2027 春節連假就能延長到 11 天。雖然春節收假讓人心累，但「下一個連假永遠在路上」。掌握 228 連假 3 天假期的小確幸，並提早鎖定清明「」或 10 月的長假「」，就能讓開工日變得更有盼望。