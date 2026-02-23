2026 年春節連假正式結束，今（23）天星期一迎來「開工日」，全台上班族憂鬱指數飆高。根據 Google Trends 數據顯示，民眾在哀怨開工的同時，最關心的關鍵字竟是「2026 連假」與「虎航」。這顯示許多人已開始規劃下週的 228 連假，甚至有人已經看準 4 月及明年的 2027 春節連假準備提早卡位，試圖用未來的旅行來撫平收假的焦慮。
元宵節有放假嗎？下週 228 連假接力「續命」
春節才剛收假，許多人已在詢問「元宵節有放假嗎」？根據行政院行事曆，2026 年元宵節為國曆 3 月 3 日（週二），但元宵節並非國定假日，因此是沒有放假的。
不過別心碎，緊接在後的就是下週五開始的 228 連假。由於 2026 年 2 月 28 日適逢週六，依規定於 2 月 27 日（週五）提前補假，民眾可享有 3 天假期。這也帶動了虎航等廉航機票搜尋量遽增，不少小資族打算利用這 3 天快閃日韓，作為開工首週的生存動力。
上半年最強攻略！4 月清明節「請 4 休 10」曝光
如果不滿足於 3 天短假，4 月的清明節絕對是今年的重頭戲。2026 年清明連假為 4 月 3 日至 4 月 6 日共 4 天；只要大膽在 4 月 7 日至 4 月 10 日（週二至週五）請假 4 天，就能串聯前後週末，瞬間升級為 10 天超長假期！目前虎航 4 月份日本熱門航線已出現卡位潮，想賞櫻的民眾現在就是最後搶票時機。
10 月雙連假接力，提早一年佈局 2027 春節連假
下半年的 10 月同樣精彩，有國慶日（10/10）和光復節（10/25）兩個 3 天連假，只要在 10 月 5 日至 8 日之間請假，就能形成國慶日 9 天長假。另外請 10 月 27 日至 30 日 4 天假，也能再形成第二個 9 天連假。
更令人訝異的是，搜尋趨勢顯示大量網友已在關注「2027 春節連假」。2027 農曆春節落在 2 月 4 日至 2 月 10 日一連 7 天，若是請假 2 月11 日至 2 月 12 日（週四至週五）兩天， 2027 春節連假就能延長到 11 天。
結語：善用 2026 連假規畫，讓收假不憂鬱
雖然春節收假讓人心累，但「下一個連假永遠在路上」。掌握 228 連假 3 天假期的小確幸，並提早鎖定清明「請 4 休 10」或 10 月的長假「請 4 休 9」，就能讓開工日變得更有盼望。
10 月雙連假接力，提早一年佈局 2027 春節連假
