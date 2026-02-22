我是廣告 請繼續往下閱讀

齋戒月市集人潮洶湧、開齋聚餐絡繹不絕，馬來西亞衛生部卻在此時發出警示——結核病疫情不容輕忽。最新數據顯示，全國單週新增596起病例，累計確診人數已達3161人，衛生部緊急呼籲民眾落實呼吸道防護，必要時務必佩戴口罩。根據衛生部聲明，上述新增病例集中在第6個流行病學週。從地區分布來看，沙巴州疫情最為嚴峻，共錄得755起病例，占全國總數的24%；雪蘭莪州緊追在後，新增596起，比例達19%；砂拉越州則有332起，占11%。此外，柔佛州新增280起，吉隆坡與布城聯邦直轄區合計244起。馬來西亞衛生部特別說明，齋戒月本身並非結核病傳播的直接原因，但這段期間社交活動明顯增加，人與人之間的接觸頻率隨之上升，間接提高了社區傳播的風險，因此需要特別提高警覺。當局提醒民眾養成良好的咳嗽與打噴嚏禮儀，同時注意改善室內通風環境。若身處人潮密集的場合，或本身已出現呼吸道相關症狀，應主動佩戴口罩。一旦出現持續咳嗽超過2週等疑似症狀，務必盡早就醫接受篩檢，以免延誤治療時機。