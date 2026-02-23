我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余香凝（左）於《雙囍》中嫁給劉冠廷（右），表演細膩、真摯又極具渲染力，打動無數觀眾。（圖／水花電影提供）

《雙囍》余香凝是誰？香港拚命娘子aka黑臉二寶媽

▲余香凝（如圖）2024年憑藉電影《白日之下》光榮奪下香港金像獎影后。（圖／翻攝自余香凝IG）

余香凝分享婚姻之道！「一起面對每一刻」維持感情

▲余香凝2021年、2023年接連誕下1子1女，笑稱自己在家時常扮演「黑臉」，家庭生活美滿。（圖／翻攝自余香凝IG）

春節熱門國片《雙囍》本月17日上映，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等演員互尬戲子，話題持續攀升，當中飾演新娘的香港女星余香凝，與劉冠廷上演荒誕不羈的婚禮，表演細膩、真摯又極具渲染力，打動無數觀眾，《NOWNEWS今日新聞》整理出現年32歲的余香凝背景介紹，驚覺她不僅是演藝圈3棲發展的拚命娘子、香港金像獎影后，更於2023年升格幸福二寶媽，家庭事業皆圓滿。回顧余香凝演藝路，早期以模特兒身分出道，2016年首次躍上大銀幕便以《骨妹》獲得香港金像獎最佳新演員的入圍肯定，2024年憑藉電影《白日之下》光榮奪下香港金像獎影后，除了影視成績亮眼，余香凝也曾發行過多首動聽單曲，是位全方位發展的優秀藝人，展現認真、敬業工作態度，顯見演藝成績與努力成正比。至於余香凝為何特別跨海接演《雙囍》？導演許承傑透露了選角巧思，由於片中需舉辦盛大喜宴，若女方設定為台灣人，親友臨演動輒破百人，花費將十分可觀，因此劇組將新娘改為港籍，並安排女方親屬遇上航班延誤，巧妙精簡預算，且只要聽到粵語交談，觀眾就能秒懂新人親屬，余香凝成為不二人選，促成了美好緣分。在片中體悟了婚姻的震撼教育，現實生活中，余香凝有著無比堅定的家庭觀，自小渴望成家的她，如願在27歲那年與圈外男友攜手步入禮堂，2021年、2023年接連誕下1子1女，升格二寶媽，余香凝坦言，老公是個傳統且內斂的男性，自己總是較為主動的角色，深信溝通是夫妻維繫感情的關鍵，「多講一點、多關心一點。」談及育兒日常，余香凝笑稱自己在家時常扮演「黑臉」，對子女的生活規矩與待人禮節要求極其嚴厲，大方分享道，產後受荷爾蒙影響情緒常變得暴躁，讓老公一度難以適應，但即使脾氣再大，她也堅守絕對不在孩子面前起口角，因為童年目睹父母爭執的陰影，「小時候看到爸媽吵架畫面太深刻，不想讓小孩重複那種經驗。」「不管今天發生多少鳥事，我們都要一起面對每一刻。」1句於《雙囍》中的台詞，恰巧呼應余香凝的婚姻之道，提及夫妻若有摩擦，相互了解、體諒得以維持感情，笑稱2人把婚禮照片放在家中顯眼處，藉此提醒彼此這段關係得來不易，絕對不能輕言放棄，踏實地守護著美好家庭，足見余香凝平實而甜蜜的人生，令人稱羨。