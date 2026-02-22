我是廣告 請繼續往下閱讀

前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）近日受邀參加《東南亞夯什麼》節目，深度解析潛伏在台灣內部「第五縱隊」的威脅，並警告若發生戰爭，這些內應力量將在第一時間癱瘓基礎設施。主持人詹凌瑀在節目中指出，第五縱隊如同「特洛伊木馬」，即使防禦城牆蓋得再高，若城內有人開門接應，防線也會瞬間瓦解。胡振東表示，第五縱隊概念源自1930年代西班牙內戰，意指在國內幫助敵人、削弱自衛意志的群體，現今台灣的威脅則涵蓋間諜、被收買的政治人物，甚至是受到誤導的在地協力者。胡振東將第五縱隊細分為四類：第一種是受政治目的誤導，自認在做好事卻不自知被利用的人；第二種是內心明白被利用，卻缺乏道德勇氣拒絕中共的人；第三種是為了經濟利益、心甘情願拿錢辦事者；最後一種則是中共直接派來潛伏、負責招募更多內應的專業間諜。他特別點名年輕族群因長期處於自由環境，對獨裁系統缺乏警覺，甚至因使用小紅書、抖音等軟體而對中國產生「硬體很好」的幻覺，忽略了在共產體制下，國家可以隨意徵收財產或封鎖大樓，完全沒有人權與投票權可言。針對滲透手段，胡振東更揭露中共收買網路紅人（KOL）的暗黑產業鏈。他透露曾聽聞有網紅被開價一集2000美金，一年製作50集。這些資金往往直接匯入海外帳戶，利用美金進行交易，讓台灣國安法難以追查。他指出，中共正利用民主社會的言論自由來攻擊民主，透過網軍將假訊息「一條龍」式傳播，先由指標性人物發言，再由大量假帳號散布，使不明就裡的民眾產生質疑，降低政府的可信度。若台海爆發衝突，胡振東預警第五縱隊將在第一時間發動攻擊，目標包含發電廠、橋樑等關鍵基礎設施，甚至切斷海底電纜以中斷網路。其核心戰略在於使國軍「腹背受敵」，並協助中共搶占海港，以便解放軍能直接開進坦克部隊，取代風險較高的登陸作戰。他建議台灣應參考美國軍方的「個人可靠性計畫」（PRP），建立同儕監控機制，觀察身邊的人是否突然變得富有、頻繁攜出機密或情緒反常，以提早預警滲透。儘管危機四伏，胡振東在節目中表示，他對台灣人民的素質充滿信心。他以花蓮地震為例，指出台灣人展現出的互助與愛心是社會韌性的根基，戰時這種精神將轉化為強大的防衛力量。他強調，兩岸的問題在於習近平個人的擴張野心，台灣必須透過購買軍武與加強民防來展現實力，唯有自身足夠強大才有談判籌碼。