我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山豬（右）、逸祥（左）是節目中的好搭檔，感情如同兄弟一般。（圖／黃逸祥粉絲團臉書）

藝人山豬2年前因肺炎併發敗血症離世，享年38歲，當年和山豬一起擔任《瘋神無雙》班底的逸祥始終沒有忘記兄弟的存在，正逢過年走春時期，逸祥特別到山豬老家探望他的家人，還代替兄弟包紅包給山豬的媽媽，畫面曝光後讓許多網友都看哭，直呼「一輩子的兄弟情。」逸祥日前在社群上傳一段影片，並寫下「每次回嘉義過節，我都會去看山豬媽媽。山豬不在了，但我知道，有些位置不能空著。山豬媽媽看到我，她會拉著我，分享山豬小時候的故事。」而影片內容則是逸祥包紅包給山豬媽媽，兩人開心聊著山豬小時候的故事，短短26秒的影片，充斥著溫暖的氣氛，讓許多網友紛紛看哭。山豬於2024年4月因肺炎引發敗血性休克驟逝，年僅38歲，消息當時震驚演藝圈。逸祥不僅在告別式上悲痛致詞，之後也持續關心山豬家人；事實上逸祥對山豬的思念不只是言語。2025年10月舉辦婚宴時，他特地在現場為山豬保留一個座位，象徵好友仍與大家同在，並邀請山豬家人出席，雖然家人因健康因素未能到場，仍以山豬名義送上紅包祝福，並透過粉專發文祝賀逸祥新婚愉快，場面令人鼻酸。山豬、逸祥多年來不僅是工作上的好搭檔，更在人生低潮時彼此扶持。逸祥坦言，當自己陷入低谷時，山豬總在身旁開導鼓勵；雖然平日愛鬥嘴、互開玩笑，但彼此珍惜情誼，他甚至曾說，希望未來有一天，還能在天堂再度搭檔演出，如今他以行動延續這份情義，被網友大讚是「有情有義真男人」，也讓這段跨越生死的兄弟情誼，在過年團圓時節格外動人。