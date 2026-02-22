我是廣告 請繼續往下閱讀

T1慘遭DK讓二追三！連兩年無緣晉級初陣對抗賽

▲DK完成讓二追三大逆轉，成功前進香港對決BFX爭奪最後一張「初陣對抗賽（First Stand）」門票。（圖／YT@LCK Global）

▲DK的AD選手Smash去年曾在T1一二隊遊走，如今轉隊之後完成甜蜜復仇，親手淘汰前東家。（圖／YT@LCK Global）

《英雄聯盟》韓國賽區LCK第一賽段「LCK Cup」季後賽今（22）日上演關鍵對決，由三連霸傳奇戰隊T1迎戰強敵DK。未料T1遭對手上演讓二追三，率先取得兩場大優勢勝利後連輸三局，最終T1第一賽段遭淘汰，也確定，只能目送DK前往香港與BFX爭奪最後一張門票。熟悉的年初T1劇本再度上演。今（22）日「LCK Cup」季後賽敗者組第三輪由DK對上T1，勝者將前往香港，與BFX爭奪最後一張「2026 初陣對抗賽（First Stand）」門票，賽前備受全球關注。今日T1 vs. DK賽事開打前，。回顧過往交手紀錄，DK對上T1多半居於下風，甚至被粉絲們封上T1「充電器」的名號，因為T1常在擊敗DK後於後續賽事打出佳績。今日BO5系列賽開局，T1迅速拿下前兩場勝利。首局Oner表現亮眼，成功帶動節奏並養肥下路組合；第二局Faker與Oner持續發力，選出潘森與塔莉雅組合壓制對手，展現強勢掌控力。然而自第三局起風雲變色。T1在第三、第四局皆於前期取得優勢，卻被DK拖入後期並完成逆轉。決勝的第五局，T1在選角陣容上遭到對手DK完全壓制，全隊僅有Faker與Keria發揮穩定，AD選手Peyz選出克黎思妲，全場僅打出7.2K傷害；Oner使用打野厄薩斯，也只打了6400傷害，還被連續搶了小龍，被DK拖入後期逐漸逆轉情勢，最終T1主堡在31分鐘遭DK推平。T1遭DK讓二追三完成大逆轉，系列賽POM選手由DK打野Lucid拿下。去年待在T1的DK下路AD選手Smash也兌現賽前勝利宣言，成功擊敗前東家；至於T1，則連續兩年無緣參與「初陣對抗賽（First Stand）」。T1上一次遭到讓二追三逆轉，已要追溯至9年前的2016年LCK夏季季後賽，當時對手為KT，T1仍以「SKT T1」之名出戰。這次T1遭DK在BO5完成大逆轉，也成為T1隊史以及Faker生涯中，第2度被讓二追三，足見此情況相當罕見。