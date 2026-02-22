我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步在IG曬出自己戴小熊維尼帽子的照片。（圖／IG@a.you）

日本流行天后濱崎步原定去年11月底要在上海舉辦演唱會，不過卻在演出當天被官方以「不可抗力」為由臨時取消，當時場地遭封鎖、觀眾無法入場，但濱崎步與團隊仍決定在「零觀眾」狀態下完成整場演出紀錄，不過事後濱崎步仍因為演出突然被取消一事感到不爽，不僅多次發文表示無奈，還轉發台灣媒體新聞，今（22）日更是直接在社群上傳在中國被禁止的「小熊維尼」照片，可見當時的怒氣尚未消停。濱崎步今日在IG限時動態分享自拍照，畫面中她戴著鑲滿亮鑽的鴨舌帽，帽上醒目的「小熊維尼」裝飾瞬間引爆討論，於該角色被指撞臉中國領導人習近平，因此在中國被視為政治敏感符號，這也讓網友解讀這是她對上海風波的「無聲反擊」，被認為當時受的怒氣還未消除。流行樂天后濱崎步原定去年11月29日在上海登台開唱，吸引約1萬4千名粉絲購票入場支持，卻在演出前夕突接主辦單位通知活動取消，由於舞台、燈光、音響等設備早已全部就位，她最終仍決定站上舞台，在沒有觀眾的情況下按原定造型、流程與規格完成整場演出，並且透過全場已經透過錄製的方式紀錄，之後會擇日公開。事後濱崎步也在社群用英文、日文2種語言發文，安慰粉絲，「我正和一路陪我走過這段巡演的ICHIZA成員、中國工作人員，以及日本的大家庭並肩前進，所以請大家不要為我擔心。」濱崎步更滿懷正能量的對粉絲喊話，「也請你們好好保護自己，哪怕是再微小的事物，只要能帶來正面的力量、豐富你們的心，那就值得珍惜。我始終深信，娛樂應該是連結彼此的橋樑，而我希望自己能成為打造這座橋的那一方。」