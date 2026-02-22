我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市南京東路一間知名五星級飯店大倉久和，大年初二傳出憾事。一名25歲香港籍馮姓男子被發現陳屍房內。警方到場後，在現場發現化工原料及一張紙條，內容寫著「現金不夠，請幫我結清房費」。檢方今（22）日會同法醫相驗，初步認定為輕生，家屬對結果沒有意見，遺體已發還家屬。中山警分局指出，馮男自本月14日起獨自入住該飯店10樓房間。18日下午1時許，因退房時間已到卻未辦理手續，房務人員入內查看時，發現他倒臥沙發，已無生命跡象，隨即報警處理。警方到場勘查後，初步排除外力入侵跡象，並在房內發現一瓶化工原料及4800元現金，旁邊留有字條提到現金不足，請協助結清房費。警方研判死因可能與該物品有關，詳細情況仍待進一步釐清。警方透過陸委會及駐港經濟文化辦事處聯繫家屬，馮男母親因機票因素於21日抵台處理後事。上午檢警相驗後，家屬表示馮男過去曾有輕生念頭，對相驗結果無異議，全案依規定辦理。