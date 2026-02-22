我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本千葉縣市川市動植物園因日本獼猴Panchi君的魅力，人潮爆滿。（圖／@ichikawa_zooＸ）

日本千葉縣市川市動植物園近日有一隻動物園的日本獼猴Panchi君（パンチ，又稱Punch），因為被母猴棄養的悲慘身世，加上把紅毛猩猩娃娃當成媽媽的可愛模樣，意外在日本社群爆紅，動植物園更因此人潮爆滿。更有美國網紅開價想要收養這隻小猴子。這一隻6個月大的日本獼猴Panchi，去年7月26日出生不久後，就被母猴遺棄，只能接受人工哺育。Panchi把動物園給牠的IKEA紅毛猩猩玩偶當成媽媽，走到哪裡都帶著它，還依偎在玩偶上睡覺。市川市動植物園先前官方X帳號加上「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）標籤，希望大家為牠打氣，收到熱烈反應，許多網友看到Panchi君抱著玩偶的可愛模樣，紛紛留言「Panchi君好可愛」、「一定要加油」坎坷身世感動許多日本民眾。這股Panchi熱潮近一周以來掀起迴響，今（22）早市川市動植物園甚至因人潮爆滿，停車場快停滿，光靠自動售票機已難以應付，上午9:30透過社群平台X緊急發布公告，「目前入園需要花費相當長的時間，除了售票機外，也已開始以現金進行人工售票，可看到左側隊伍為現金付款，右側隊伍為無現金（電子支付）」，且因買票人潮眾多，也宣布暫停販售年票。儘管動植物園呼籲造訪民眾避免開車前往，大批民眾仍持續湧入，到了下午只好再度發文，自下午15:00起將嚴格停止新到訪客入場，緊急宣布提早停止入場。近日有網友拍到，Panchi君被其他體型較大的猴子當場抓起，在地上繞圈拖行好多圈，Panchi尖叫後後迅速逃離猴群，並抓緊IKEA紅毛猩猩，這段畫面被在X上有三百多萬人追蹤的美國網紅泰特（Tristan Tate）發現，公開喊價25萬美元（約新台幣788萬元）想收購這隻小獼猴。並強調自己「不是在開玩笑」。