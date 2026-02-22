日本東京晴空塔今（22）日晚間發生重大事故，塔內電梯在晚間傳出急墜，目前處於停止狀態，日媒消息指出有15至20人被困在電梯內，並有約600人只能被迫待在觀景台和其他樓層無法動彈。
根據NHK報導，日本警視廳與東京消防廳表示，22日晚上8點半前接獲通報指出，「東京晴空塔」的電梯發生故障，並在距離地面約30公尺高的位置停止運作。
消防單位表示，截至晚間9點前，獲報指出電梯內約有15至20人被困，尚無法與電梯內的人員取得聯繫。警方與消防人員正在現場確認狀況，同時也將調查是否有人員受傷等情形。在當地時間晚間十點多，趕到現場的警員與電梯的乘客進行了交談，目前尚未收到有人受傷的消息。
另據日媒TBS指出，東京消防廳表示，事件發生在22日晚間8點25分左右，「東京晴空塔」發生電梯急速下降的情況。
據相關調查人士指出，目前電梯在距離地面約30公尺處緊急停止，內有約15至20人被困，此外還有消息稱展望台內約有600人滯留。
