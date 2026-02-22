我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部陳世凱部長今（22）日下午特別前往高鐵台中站前進指揮所視察，瞭解雙鐵收假日雙鐵疏運情形。（圖／交通部提供）

今（22）日為115年春節連假最後1天放假日，為積極守護民眾返工路程，交通部陳世凱部長今日下午特別前往高鐵台中站前進指揮所視察，瞭解雙鐵收假日雙鐵疏運情形。陳世凱部長在聽取臺鐵公司及高鐵公司簡報後表示，從2月14日小年夜前夕到今天這9天內，臺鐵全線扛下了超過650.6萬人次的運量，而高鐵也服務了將近245萬人次。雙鐵攜手完成了近900萬人次往返的龐大需求，是非常值得肯定的成就。為了這次長達19天（2月12日-3月2日）的疏運，高鐵成功運用AI與大數據預測人潮，每30分鐘透過APP與LINE推播自由座等候時間，資訊完全透明化，提供民眾即早規劃運具選擇，而在臺中站，高鐵更在尖峰時段擴增自由座，並彈性開放玄關站立，有效紓解了月台的壅塞，讓大家返鄉、出遊更便捷。臺鐵則針對區域特性加強，其中又以東線增幅最高，而臺北－臺中直達車運能也較平日增加，獲得中部民眾高度支持與好評，請臺鐵公司利用競爭優勢，持續推動，另並鼓勵臺鐵公司可參考高鐵line訊息推播機制，運用於平假日即時資訊之傳達。陳部長也特別指出，交通部已在高鐵臺中站啟動運具聯防，只要高鐵人潮燈號為紅燈、且旅客等候逾1小時，便立即啟動臺鐵轉乘作業，於臺鐵彰化站隨時支援機動加開北上。同時，公路局臺中區監理所也預備了5台巴士待命，如旅客等候逾1.5小時便立刻啟動公路客運轉乘，讓整個中部的應變機制非常到位。這就是交通隊的「聯防戰力」。另外，本次春節連假在大年初三（2月19日）雙鐵運量全線最高峰，臺鐵單日運量達到82.7萬人次、高鐵單日也突破32.5萬人次。在如此高壓下，同仁們依然維持高水準的穩定運作，展現了卓越的專業度，陳部長也給雙鐵高度讚許。最後，陳部長再次勉勵，由於今天收假日人潮眾多，請各位辛苦工作同仁在忙碌之餘也要注意自身安全。交通隊會與大家站在一起，齊心協力，圓滿完成這次春節疏運任務。