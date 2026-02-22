我是廣告 請繼續往下閱讀

農業信用保證基金董事長賴坤成，在2024年參選立委失利，讓國民黨籍黃建賓順利翻盤。明日開工之際，賴坤成今（22）日要北上候補機位，未料卻因黃建賓報到而落空，他打趣稱「很不爽攬著他到外頭涼亭『踹共』！」選舉是一時的，大罷免階段也殺的刀刀見骨，如今塵埃落定，「朋友還是要交，畢竟都認識快30年了！」賴坤成今日發文表示，一票難求，感觸良多，欲求上班而不可，漫漫長途，飛機、火車票皆爆滿，到機場候補第三班飛機，全數報到，還是完全沒機會 。賴坤成說，明天開工、上班，一大早即有團拜、召開會議、準備後天的董事會等滿滿行程，一定要北上，巧遇立委黃建賓，當年就是被他搶下立委席次，而這班最後一個渺茫的候補機會又因為他的報到而落空，「很不爽攬著他到外頭涼亭『踹共』！」賴坤成表示，選舉是一時的，大罷免階段也殺的刀刀見骨，塵埃落定，朋友還是要交，畢竟都認識快30年了，兩人針對地方選舉及立法院亂象交換意見，語重心長地期待他不要再擋總預算及軍購條例，「少年阿賓還是老樣子，傻笑」。