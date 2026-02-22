我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泫雅曬中空吊帶裙辣照，大秀性感好身材。（圖／泫雅IG@hyunah_aa）

韓國女星泫雅與龍俊亨結婚後頻傳懷孕，日前她澄清是因為幸福肥，並喊話要減肥。不料近日農曆新年，泫雅被目擊與龍俊亨逛街被巧遇，只見她穿粉紅色寬版大衣搭配運動褲，身形看起來比以往圓潤，再度掀起「是否懷孕」討論。對此，她在昨（21）日PO出多張辣照，吊帶裙裡還全空，性感好身材直接被看光，間接否認懷孕傳聞。其中，泫雅與老公在電梯裡的超甜合照，也引發外界注目。泫雅在昨日PO出多張美照，其中還有多個只單穿牛仔吊帶裙，沒有穿任何內搭，大露性感側乳的辣照。火辣身材馬上引來大批粉絲朝聖，直呼「這哪裡看起來像懷孕」、「很強烈的否認懷孕傳聞」、「真的太辣了吧」、「可以換背景畫面了」。除此之外，泫雅也藏了一張與老公龍俊亨，一起在電梯裡的甜蜜合照，只見她穿著粉紅色大衣，拿著手機捧著臉，龍俊亨也緊緊靠向愛妻，濃濃的甜蜜氛圍，再度引發熱議。事實上，早在去年11月泫雅與龍俊亨一起出國時，機場照就曾引發相同討論，當時泫雅沒有冷處理，反而直接在個人IG上傳過往纖細照自嘲寫道：「泫雅啊，妳不是吃很多嗎？清醒一點，好好認真減肥吧。以前不是很喜歡骨感身材嗎？再來一次吧」，正面否認懷孕傳聞。之後泫雅又發文坦言：「從50開頭要瘦到把前面的數字換掉真的好累啊～原來還差很遠呢，這段時間到底是吃了多少啊？金泫雅，泫雅啊啊啊啊!!!!」並公開近況照，透露自己已瘦約10公斤，讓外界再次關注她的體態變化。而近日又因服裝傳出懷孕謠言，再度引發討論。