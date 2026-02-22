我是廣告 請繼續往下閱讀

今（22）日是春節連假最後1天，交通部高速公路局統計，國道大致順暢，但上午及下午共計已有34起事故，部分路段回堵。高公局表示，國道上午發生8起事故，其中，國1南向台南系統入口處2輛小客車追撞，占用匝道車道；國1南向高雄路段2輛小客車追撞，占用內線車道；國1北向彰化路段2輛小客車追撞事故，占用內線車道，都造成後方車流回堵1公里。高公局指出，下午國道除了國1北向新竹至湖口車多及少數路段受事故影響短暫壅塞外，其餘路段行車狀況大致正常。高公局統計，今日截至下午5時，國道共發生34起事故，其中，國1北向豐原路段3輛小客車追撞，占用內線車道；國1南向麻豆路段發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道；國3北向大溪路段2輛小客車追撞事故，占用內線車道，都造成後方車流回堵1公里。