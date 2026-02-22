我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁決川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲，但依據其他法律基礎對汽車與鋼鐵課徵的關稅仍有效，川普於週六宣布，根據法律所允許的最高上限，對來自所有國家的美國進口商品徵收15%的臨時關稅。但在稍早傳出印度開出第一槍，路透披露，原先準備前往華府進行貿易談判的印度代表團，延後了原定行程。根據路透報導，印度貿易部一名消息人士週日表示，由於美國最高法院裁定川普所實施的對等關稅違法，引發不確定性，印度已延後原定本週派遣貿易代表團前往華盛頓的計畫。這是亞洲國家對這項關稅裁決最早作出的回應之一，該名消息人士表示：「在兩國官員磋商後，決定延後此次訪問，目前尚未決定新的訪問日期」；他坦言，此次延後主要是因為週五判決後關稅政策出現不確定性。原定印度代表團於週日啟程，前往華盛頓準備針對一項臨時貿易協議展開會談。此前，雙方已就一項框架達成共識，內容包括美國將削減對部分印度出口商品徵收的25%懲罰性關稅，這些關稅與印度購買俄羅斯石油有關。根據雙方原先協議規劃，美國對印度商品的關稅將降至18%；印度則同意在五年內購買價值5,000億美元的美國商品，涵蓋能源供應、飛機與零組件、貴金屬以及科技產品等。印度反對黨國民大會黨(Indian National Congress)呼籲暫緩這項臨時貿易協議，要求重新談判，並質疑總理莫迪(Narendra Modi)在法院裁決前即發布聯合聲明的決定。印度貿易部週六表示，正研究該判決及隨後美方公告所帶來的影響。而在上週，貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）表示，在代表團訪問華盛頓期間解決尚未處理的議題後，這項臨時協議可能於4月生效。