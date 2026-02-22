大樂透第115000023期今（22）日晚間開獎，大樂透頭獎1億元、大樂透春節加碼活動也持續進行中，到3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎由台中市龍井區旺得富彩券行、高雄市小港區豪爺郎商行開出，2位幸運兒均分1億元，大樂透春節加碼部分，送出12組春節大紅包、34組春節小紅包。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次查看。
大樂透初六頭獎1億2注均分！台中、高雄幸運兒帶走獎金
2月22日大樂透頭獎金額1億元由2注均分，每注各得0.5億元，由以下彩券行開出：
台中市龍井區新東里新興路40之3號1樓－旺得富彩券行
高雄市小港區漢民路251號－豪爺郎商行
大樂透2/22春節加碼結果出爐！春節大紅包送12組、春節小紅包送34組
2月22日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出12組，總中獎注數為12注，其中12組皆為單注中獎；本期小紅包開出34組，總中獎注數為37注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分。
活動截至今晚為止累積開出大紅包組數為281組，剩餘199組，累積開出小紅包組數為458組，剩餘342組，次期(2月23日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡2月22日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000023期）
大樂透獎號：05、07、17、22、24、47，特別號20。
49樂合彩：05、07、17、22、24、47。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：08、21、24、27、36、38、39、44、49。
春節小紅包：07。
今彩539：08、13、16、24、25。
39樂合彩：08、13、16、24、25。
3星彩：3、0、9。
4星彩：0、9、5、4。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
※派彩結果以台彩官網資料為主
