我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選落幕，各方組閣消息滿天飛，但總理阿努廷親自出面滅火，他明確否認外界盛傳眾議院300席聯合政府已拍板定案的說法，強調在選舉委員會正式認證結果之前，任何聯盟協議都尚未成形。阿努廷週日就組閣進展公開表示，目前坊間流傳的各種協議說法都太過躁進。他以一句話直接回應外界的揣測：「連談都還沒開始談，怎麼可能已經談妥？」他也強調，在選委會完成正式認證程序之前，泰自豪黨不會對外宣布任何潛在合作夥伴。從政逾20年的阿努廷指出，這是泰國在2017年憲法實施後的第3次大選，歷屆認證程序從未在1個月內完成，儘管法律給予最長60天的期限。「我們不能躁進，一旦局勢明朗，我們就會一次說清楚、做清楚。」他說。被問及是否擔憂選舉結果遭廢止，阿努廷表示此事屬選委會職權範疇，他對委員會的公正性有信心。至於組閣順序，他透露目前初步磋商的各黨均已同意，應先完成總理與眾議院議長的投票，再進行內閣席次分配。對於尚未獲邀加入聯盟的政黨所提出的批評，阿努廷則選擇不予置評，表示靜待情勢發展較為妥當，並確認在選舉結果正式認證前，包括民主黨在內的任何政黨都不在排除之列。在此同時，為泰黨（Pheu Thai）與泰自豪黨預計週二將就內閣席次分配展開會談，外界盛傳泰黨可能提名旗下總理候選人育差南出任高等教育、科學、研究與創新部長，但仍有待當事人本人點頭。另一個引發關注的插曲，是副總理兼農業部長塔馬納特近日被拍到攜家人赴芬蘭度假、欣賞極光，時間點正值外界猜測其所屬的勇敢道德黨（Klatham Party）可能遭排除於聯盟之外。他預計週三返回泰國。