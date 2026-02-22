我是廣告 請繼續往下閱讀

家樂福員工陳彥廷爆冷擊敗民眾黨主席黃國昌金釵周曉芸，今（22）日上午首度與黃國昌同框在選區參香祈福，晚間特別發文表示，今天一整天的行程又興奮又緊張，所以不會覺得身體疲倦，坦言自己社交能量已乾涸，而第一次被邀合照和簽名，感激之情難以言喻，只能更努力來回應大家的期待，「我一定會好好加油」。陳彥廷晚間發文表示，今天沒有班，陪主席拜訪三重蘆洲的宮廟，一整天的行程，因為又興奮又緊張，所以不會覺得身體疲倦，「但我的社交能量已乾涸」。陳彥廷說，很謝謝三重蘆洲的鄉親朋友給予鼓勵，還有主席跟議員陳世軒教他很多。可以在自己的家鄉努力嘗試一件事情，又受到大家的熱情幫忙，第一次被邀合照和簽名，感激之情難以言喻，只能更努力來回應大家的期待，「我一定會好好加油」。陳彥廷表示，早上緊張到吃不下早餐，謝謝炸雞店老闆娘請他吃地瓜條，上車就吃完了，不過後來準備下午場就緊張胃痛到吃不下午餐。