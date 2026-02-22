我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國沙拉武里府近日爆發宗教與土地權爭議，當地政府部門18日突擊檢查「帕查納齋禪修中心」，起因是有民眾檢舉該中心涉嫌非法侵佔泰國農業改革委員會（S.P.G.）列管的國有耕地，且疑似以不當方式募集鉅額捐款，引發社會關注。面對質疑，中心負責人「克魯巴猜亞瓦」原定於21日下午2時召開記者會說明，吸引大批媒體到場。然而，記者會時間一到，克魯巴猜亞瓦並未現身。他的弟子表示，師父因長期旅途勞頓、休息不足，導致心律不整舊疾發作，今早已緊急送醫住院觀察（admitted），改由委任律師與助理僧侶代為對外發言。委任律師表示，基金會絕無侵佔國有地的意圖，目前雙方對於土地的使用程序存在認知落差，由於該案已進入申請使用的審核階段，中心願意配合政府調查，若最終證明行政程序有誤，將遵照法律規定歸還土地並修復森林環境。律師強調，所有金流均有基金會紀錄可供查證，絕對經得起考驗。針對中心面積為何超出原先聲稱的13萊（泰國土地單位），助理僧侶解釋，是因信眾日益增多導致空間不足，後續有熱心村民陸續捐地擴張。至於原本隸屬於烏汶府、雷府等外地寺廟的僧眾，目前已完成遷入手續，正等待佛教辦公室核准。泰國調查小組現場勘查發現，儘管農改會已在爭議地塊張貼公告禁止佔用，而且現場已無大型機具運作，但部分建築物仍留在管制區內。此案後續是否涉及違法開發森林，仍有待法院最終裁決。泰國總理阿努廷也對相關宗教土地爭議表示高度重視，要求相關部門依法嚴辦。