美國總統川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）今（22）日再度遭一名20多歲男子持槍闖入，美國特勤局發現後雙方展開對峙，稍早特勤局表示，已將該名男子擊斃，正在調查男子身分。根據CBS與路透等媒體報導，美國特勤局在一份聲明中指出，一名20歲出頭的男子於週日凌晨約1時30分，在未經允許的情況下，由度假村北側門口發現了他闖入川普位於佛州的海湖莊園安全警戒區內，遭特勤局人員與棕櫚灘郡警方攔截。當時男子攜帶一把疑似霰彈槍以及一個燃料罐，雙方展開對峙，特勤局表示，執法人員對該男子開槍，該男子隨後被擊斃。特勤局指出，事發當時現場沒有任何受保護對象在內，川普本週末仍留在華盛頓，並未回到海湖莊園。此事件與該名男子身分，目前由FBI、特勤局以及棕櫚灘郡警長辦公室共同調查中，預計於當地時間週日上午就此事件召開記者會說明。事實上，川普的海湖莊園近年來幾乎每年都會遭人闖入，去年6月3日一名年僅23歲的男子雷耶斯（Anthony Thomas Reyes）在凌晨翻越圍牆試圖進入莊園，並表示希望向川普「傳福音」，並迎娶川普的孫女凱伊（Kai Trump），當場遭駐守的美國特勤局人員迅速將其攔截並逮捕。此外，在2024年39歲的中國公民李子傑也曾數次試圖闖入海湖莊園，遭美國特勤局攔截，立刻被關押在棕櫚灘郡看守所。