越南北部老街省的塔巴湖（Thac Ba Lake）水域於21日晚間驚傳嚴重船難。一艘載有22名乘客與1名船長的客船，在航行途中意外撞上一艘運載石料的渡輪。這起劇烈碰撞導致客船當場翻覆並迅速沉沒，雖然搜救人員第一時間救起17人，但仍有多人下落不明，今日清晨已尋獲一名11歲孩童的遺體。根據越南媒體《年輕人報》報導，這起意外發生在周六晚間約7點15分。當時涉事客船正準備載運乘客前往另一處港口，而與其碰撞的運石船則隸屬於當地一家礦產公司。事故發生後，越南當局高度重視，海軍特種部隊緊急從海防市調派20名蛙人趕赴現場支援，於今日凌晨抵達後隨即展開深水搜救作業。海軍搜救人員指出，事發當時塔巴湖面濃霧瀰漫且夾雜細雨，視線極差，加上湖水深度達17公尺，大幅增加了搜救難度。蛙人於周日早上7點15分左右，在沉船船頭附近位置發現一名遇難者，經確認為年僅11歲的男童。目前搜救單位已在事發水域拉起警戒線，持續搜尋剩餘的5名失蹤者，失蹤人員年齡分布於14歲至60歲之間。當地警方已針對這起意外展開深入調查，釐清當時兩船的航行狀況，以及是否涉及人為疏失或機械故障，導致這起在濃霧中發生的悲劇。由於塔巴湖是當地重要的交通與觀光水域，這起船難也引發外界對當地水上交通安全管理的疑慮。