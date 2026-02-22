我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國海軍特遣部隊聯合移民局執法人員於21日展開邊境巡邏，在尖竹汶府邊界發現6名行蹤可疑的中國籍男子，經現場盤查，這6人均無法出示任何合法的入境證明文件，執法人員隨即依據泰國法律，以涉嫌「未經許可滯留境內」罪名將其逮捕歸案。根據初步訊問，這6名嫌犯供稱，他們先前長期在柬埔寨邊境地區的電信詐騙機房工作。由於當地查緝轉嚴，決定潛逃出境進入泰國境內，原計畫以此作為中轉站，再尋求機會轉往第三國躲藏。泰國邊防指揮部強調，本次逮捕行動嚴格遵守人權原則，並符合2022年版《防止及取締酷刑與失踪法》的法定程序。目前這6名嫌犯已全數移交相關部門進行後續起訴作業。當局指出，這起案例再次突顯柬埔寨東部邊境跨國犯罪活動的嚴重性，對全球許多國家都造成了損害。泰國政府對此類跨國電詐犯罪表示高度重視，泰國總理阿努廷也曾多次對外宣示加強邊境管理，並強調必須透過國際情報合作，才能有效根治電信詐騙與人口販運等灰色地帶產業。目前全案正擴大調查中，以釐清背後是否仍有大型犯罪組織接應。