泰國觀光局（TAT）與泰國亞洲航空（Thai AirAsia）再度聯手，延續年度宣傳主軸「Feel all the Feelings」，推出全新「FLY YOUR FEELINGS 盡情飛翔，感受泰國」活動。此次活動特別鎖定全球旅遊大使Lisa在宣傳片中推薦的8條精選航線，提供機票最高15%的超殺折扣。此外，為了吸引更多遊客深入泰國各個角落，亞航更祭出驚喜大獎，只要搭乘指定航線就有機會獲得全年泰國國內航線「免費搭到飽」的幸運名額。泰國觀光局局長塔佩妮（Thapanee Kiatphaibool）表示，自今年初與Lisa合作推出形象廣告後，成功在國際間引發強烈迴響。這次與亞洲航空合作，目的是落實「高品質旅遊目的地」的目標，讓不論是泰國本地民眾或是外國遊客，都能以最便利、最實惠的方式體驗泰國魅力。目前泰國亞洲航空擁有覆蓋全國25個目的地、共42條國內航線，是串聯泰國觀光經濟的重要推手。泰國亞洲航空執行長派拉（Santisuk Klongchaiya）指出，政府與民間合作是帶動經濟的關鍵，透過Lisa的強大影響力，許多遊客看到泰國各行政區獨特的旅遊亮點。為了實質回饋旅客，亞航特別針對清邁、清萊、南邦、難府、素叻他尼、烏隆他尼、烏汶府及攀牙（由普吉機場進出）等8個府推出抽獎活動。只要在指定期間內預訂並搭乘機票抵達上述目的地，就有3位幸運兒可以獲得全年泰國國內不限次數的免費機票。這項優惠活動預計從2026年3月1日開始接受預訂，出發期間涵蓋泰國熱門的潑水節等觀光旺季。泰國總理阿努廷也多次對外強調，泰國已做好準備迎接全球遊客，並期盼透過多元的旅遊專案，讓世界各地的粉絲都能跟隨Lisa的足跡，感受泰國的人情味與美景。有興趣的遊客可透過官方應用程式查詢相關細節，規劃一場與偶像同款的東南亞之旅。