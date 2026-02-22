我是廣告 請繼續往下閱讀

全球退休族群的居住選擇正悄然改變，法國知名雜誌《Capital》與機構《Retraite sans Frontières》近期共同發布「2026全球十大退休宜居國家」榜單。這份年度報告綜合評估了各國的實質購買力、氣候條件、醫療體系完善度及整體治安狀況，為準備開啟人生下半場的退休人士提供權威性的參考指引。在本次評選中，前3名由歐洲傳統宜居國葡萄牙、西班牙與希臘包辦，而泰國表現極為亮眼，不僅穩坐全球第4名，更摘下亞洲區的冠軍寶座。分析指出，泰國之所以能受到全球退休族青睞，關鍵在於超高的生活性價比。相較於歐美地區，泰國的住房服務與日常開銷更為親民，讓退休族能以相對負擔得起的預算，享受高品質的海外生活環境。此外，泰國國際化的醫療服務也是核心優勢之一。當地擁有許多獲得國際認證的私立醫院，醫療水平與先進國家接軌，且具備等待時間短、費用合理的特點，建立起高品質的醫療養老生態圈。再者，泰國溫暖的人文環境與友善包容的社會氛圍，也讓外籍人士能快速融入當地社區，獲得極強的歸屬感，加上豐富的飲食文化與探索樂趣，讓長期居住依然保有新鮮感。本次榜單另一大驚喜則是東南亞地區的集體崛起，越南首度上榜便一舉奪得第9名，顯示其近年來基礎建設與醫療進步受到國際肯定；而印尼則位居第10名。泰國總理阿努廷對此佳績表示肯定，並強調政府將持續優化相關居留政策與基礎設施，鞏固泰國作為全球退休人士首選目的地的地位。隨著東南亞國家整體環境提升，這裡正逐漸成為全球銀髮族追求樂活人生的理想國度。