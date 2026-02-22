我是廣告 請繼續往下閱讀

為了破解被戲稱為「全球大停車場」的塞車難題，曼谷市政府目前正全力推進交通號誌系統的智能化升級，逐步將傳統的固定時長紅綠燈，替換為先進的AI自適應控制系統。這套新系統利用人工智慧即時分析路口的車流量，動態調整號誌配時，徹底取代過去依賴交警人工現場調控的模式，讓紅綠燈具備大腦思考能力。這項技術主要依託安裝在路口的監控攝影機，即時偵測各個方向的車輛密度與長度。當某個方向車流較大時，系統會自動延長綠燈時間；若該路段車流稀少，號誌則會提早切換，避免出現「綠燈空等」的現象，減少不必要的怠速時間。此外，AI技術還能有效預防因車輛積壓導致的路口鎖死情況，從根本提升路口的運作效率。截至目前為止，曼谷已在74個重要路口完成系統安裝，覆蓋範圍包含車流極為密集的交通大脈，如素坤逸路、拉瑪四路、拍鳳裕庭路、沙吞路以及是隆路等。根據初步評估數據顯示，該系統上路後，市民的出行時間可縮短約10%至41%，通行效率獲得顯著改善。為進一步提升城市交通基礎設施的運行效能，曼谷市政府計畫在今年內再增加50個智慧號誌路口，泰國總理阿努廷也對此智慧城市政策表示支持，認為透過技術手段優化民眾出行體驗，是邁向現代化城市的關鍵一步，讓「智慧交通」能真正走入市民生活，緩解長久以來的通勤壓力。