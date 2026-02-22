我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞近日氣候極度不穩，連日豪雨導致沙巴地區爆發嚴重水患。根據當地教育局統計，截至目前共有54所學校遭到洪水侵襲，其中包括52所小學及2所中學，受影響人數包含5730名學生、533名教師以及96名校務人員。許多校園周邊道路因水位過高導致交通中斷，車輛完全無法通行。針對災情嚴重的校區，當地教育辦事處已緊急採取應對措施，除了指示受災學校停課外，也著手規劃後續的補課安排與監督機制，以確保學生在災後能跟上學習進度。而在救災進度方面，沙巴州整體的受災人數雖有起伏，但形勢依然嚴峻。今（22）日早上斗湖縣發生突發水災，一度讓受影響人數飆升至5141人，不過隨著部分地區如哥打馬魯都縣天氣好轉、水位回落，中午12時沙巴整體的受災人數已稍微降至3316人。即便部分地區水位退去，必達士縣的災情卻呈現惡化趨勢，受災人數持續攀升至2171人。根據國家天災管理機構的數據，這場始於20日的突發洪災已經影響了馬來西亞3個州屬、共6個縣區。目前共有約1475戶家庭被安置在27個臨時疏散中心，除了沙巴之外，砂拉越與柔佛州也分別有數百名居民仍在受災名單中。大馬氣象部門提醒，部分地區仍有降雨可能，居民應隨時提高警覺。當地政府已動員大量人力投入救災與物資配送，希望能儘快讓災民重返家園，並協助學校完成環境清理及消毒，讓師生重返校園。