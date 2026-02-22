我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國餐飲市場競爭激烈，根據外送平台Grab泰國最新發表的《2026餐飲業深度指南》，今年泰國美食界將由五大趨勢主導。首先是風味潮流的更迭，雖然2025年被譽為抹茶之年，但這股熱潮在2026年依然強勁，且開心果與芋頭正強勢崛起。數據顯示，過去一年GrabFood上開心果相關產品的搜尋量增長近2倍，而芋頭風味則在飲品領域表現亮眼，特別是芋頭奶茶的銷量翻倍增長，反映出消費者對於簡單卻奢華口感的追求。其次，手作烘焙與風味混搭成為新寵。過去被視為分眾市場的酸種麵包（Sourdough）正走向大眾化，許多名店紛推出酸種三明治。此外，泰西合璧的創意料理也大受歡迎，例如新加坡貝果品牌與清邁泰式金麵（Khao Soi）名店聯名推出的「金麵貝果」，將西方烘焙與泰北在地風味完美融合，創造出層次豐富的味覺體驗，深受老饕喜愛。第三個趨勢是飲品的「客製化」與「高顏值」。當代消費者將手中飲品視為一種時尚配件，除了要好喝，更要具備社群打卡的拍照效果。許多品牌開始提供添加植物蛋白、膠原蛋白或益生元等健康配方的選項，將普通飲品升級為個性化配方。同時，多層次的彩色思慕雪與視覺吸睛的拿鐵，也在網路上引發病毒式傳播，滿足Gen Z族群的社交分享需求。第四則是深受中韓日流行文化影響的「病毒式菜單」。來自日本的奶油泡芙、受韓國影響的迪拜軟餅乾，以及源自中國的肉鬆蛋糕，都成為泰國年輕人瘋狂打卡的單品。這些跨國界的創意美食不斷推陳出新，挑戰消費者的味蕾新鮮感。最後，清真經濟成為泰國餐飲業的新增長點，隨著中東遊客大幅增加，具備清真認證的餐廳如雨後春筍般湧現，普吉島名店Phuketique甚至有90%的客源來自中東，更已將業務拓展至阿聯酋。泰國政府認為，泰國餐飲軟實力是吸引觀光客的重要推手，政府將持續支持餐飲品牌朝向國際化與多元化發展。隨著這些飲食趨勢成形，泰國不僅是觀光勝地，更穩坐亞洲美食趨勢領頭羊的位置。