我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年冬季奧運男子冰球金牌戰於2月22日上演精采的「美加世仇對決」。美國隊靠著休斯（Jack Hughes）在延長賽開局僅1分41秒的致勝進球，最終以2：1絕殺加拿大，成功奪下自1980年寧靜湖（Lake Placid）冬奧以來的首面男子冰球金牌。這場比賽雙方展現極高強度的防守與身體對抗。美國隊在第一節剩下14分鐘時，靠著前鋒波爾迪（Matt Boldy）率先破網取得1：0領先。不過，加拿大在第二節展開猛烈反撲，全場狂轟猛炸，逼得美國隊門將赫勒巴克（Connor Hellebuyck）屢屢上演神級撲救。赫勒巴克全場狂撲41球，包含在第二節成功擋下麥大衛（Connor McDavid）的單刀快攻，並帶領美國隊挺過一次驚險的5打3劣勢。即便加拿大後衛馬卡爾（Cale Makar）在第二節剩不到2分鐘時成功破門扳平比數，赫勒巴克依然是美國隊能將比賽逼入延長賽的最大功臣。加拿大此役面臨巨大隱憂，隊長克羅斯比（Sidney Crosby）因八強賽對陣捷克時受傷連續2場缺陣，改由麥大衛戴上隊長袖標。儘管頂替上陣的門將賓寧頓（Jordan Binnington）也繳出26次撲救的優異表現，無奈在延長賽中，因休斯的閃電進球而飲恨。這是加拿大自1994年里勒哈默爾（Lillehammer）冬奧以來再度收下銀牌。而對於美國隊來說，這面金牌不僅終結了長達46年的奧運冰球金牌荒，更在宿敵加拿大面前拿下，意義非凡。