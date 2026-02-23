我是廣告 請繼續往下閱讀

美國貿易代表：最高法院裁決不影響川普訪中行

退稅將成下波法律攻防焦點？

美國最高法院近日裁決美國總統川普（Donald Trump）引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的全球性關稅違憲，之前已與美國達成經貿協議的各國，如今是否會重啟談判引發關注。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，一直與美國的貿易夥伴保持聯繫，夥伴們都「希望維持已經達成的貿易協議」。根據《CNN》報導，被問到如何執行可能的退稅問題，貝森特並沒有直接給出答案，貝森特稱「我們不會搶在法院之前採取行動」，並指出「最高法院已將（退款）案件發回下級法院，我們將聽從他們的裁決行事，但可能需要幾週或幾個月的時間才能聽到他們的裁決」。貝森特強調，川普政府將啟動232與301調查，「這些關稅仍然有效，而且自總統第一任期以來，已經挺過了超過4000次挑戰」。貝森特表示，「這些調查極有可能導致更高的關稅，並讓我們回到與之前相同的關稅水準」。貝森特補充說，川普政府已與美國的貿易夥伴保持聯繫，而這些國家都「希望維持既有的貿易協議」。貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在接受訪問時也表示，已與歐盟貿易代表進行溝通，之後也將陸續與其他國家官員磋商，目前並沒有任何國家表態要撤回已談妥的協議，大家仍在觀望事態如何發展。葛里爾特別強調，最高法院裁決不會影響川普訪問中國與習近平會晤，葛里爾也指出政府將採用其他法律工具來作為徵收關稅的基礎，像是232與301調查，並預計將針對其他「不公平的貿易行為」展開新的調查，據此來調整未來貿易政策。對於退稅問題，葛里爾說將聽從法院的指示，「是他們造成了這種情況，所以要由他們來做出如何處理退款的指導意見」。在關稅訴訟期間，美國政府陣營的律師曾明確承諾，若判決結果對政府不利，將會向企業退稅，貝森特與葛里爾也重申會遵守法院指示，不過，面對可能高達超過1300億美元的稅款需要退回，最高法院在判決中並未裁定如何處理。貿易律師喬伊斯（Joyce Adetutu）表示，「政府完全有能力讓尋求退款的進口商盡可能地感到困難」，喬伊斯預測川普政府會把責任推卸給進口商，未來企業可能仍然必須走上法院才能追回已被裁定違法的稅款。