墨西哥國防部表示，該國頭號通緝犯、勢力龐大販毒集團（CJNG）首腦塞萬提斯（Nemesio Cervantes），已在軍方實施的逮捕行動中身亡。這堪稱是墨西哥政府反毒戰爭迄今的最大勝利。
根據《BBC》報導，塞萬提斯與其手下在當地時間上週日與軍方爆發槍戰，塞萬提斯被捕時已身受重傷，在解送到首都墨西哥城的途中身亡。除了塞萬提斯外，還有另外4位販毒集團成員喪生，以及3位軍方人員受傷。墨西哥國防部表示，此次行動由特種部隊策劃並執行，並部署了空軍與國民警衛隊的飛機支援。軍方在現場繳獲了多輛裝甲車及包括火箭發射器在內的強大武器。
為了報復，販毒集團在墨西哥各地放火焚燒車輛、設置路障並攻擊安全部隊人員，掀起大規模的混亂。包括預定世界盃主辦城市之一的瓜達拉哈拉（Guadalajara）在內，墨西哥多地市區竄出濃煙，觀光城市普拉亞德爾卡門（Puerto Vallarta）也受到影響，恐有數千名遊客受困度假村內，另外哈利斯科州（Jalisco）已宣布週一全州停課。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum Pardo）呼籲民眾保持「冷靜」，讚揚了軍方的工作，並強調目前「全國大部分地區的仍正常運作」。
這次墨西哥政府清剿塞萬提斯的行動，美國方面提供了關鍵情資協助，美方先前曾懸賞1500萬美元徵求塞萬提斯的相關情資。前美國駐墨西哥大使藍道（Christopher Landau）表示，塞萬提斯是「最血腥、最殘酷的毒梟之一」，認為其身死對美墨乃至整個拉美地區的反毒工作都是重大進展。
擊斃塞萬提斯被視為薛恩鮑姆打擊毒品的一大勝利，也可能有助於強化她與美國總統川普的關係，因為川普經常要求墨西哥在反毒上有更多進展。然而，若墨西哥無法迅速平息販毒集團為了報復而掀起的全國暴亂，這份勝利果實恐將籠罩在持續的暴力陰影之下。
