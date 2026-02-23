日本傳奇搖滾樂團LUNA SEA的鼓手真矢（山田真矢）17日晚間病逝，享年56歲。官方今（23）日凌晨才公開他的死訊，而真矢生前罹患大腸癌第4期，去年又查出腦部長腫瘤，住院期間動刀7次積極配合治療，原本還在期待今年3月能重返舞台，想不到最後卻因病情急轉直下離世。官方指出告別式已由家屬低調完成，日後將安排場合供歌迷追思。
確診大腸癌又罹腦瘤 真矢動刀7次仍想登台
根據LUNA SEA官網公告與日媒報導，真矢的抗癌歷程長達4年。他於2020年診斷出大腸癌4期，去年9月進一步公開罹患腦瘤。儘管身體狀況起伏不定，真矢仍展現極強意志力，前後接受7次手術治療。即便身患重症，真矢也始終以重返舞台為目標。
官方聲明指出：「在持續努力復健、以3月演出能擊鼓為目標的過程中，病情突然惡化，離世實在是太過突然。」 相關人士透露，真矢在去世前幾日仍頗有精神，一心掛念3月12日在東京有明競技場的演出，遺憾最終未能如願。
LUNA SEA成員集體哀悼 5人舞台成永遠的遺憾
LUNA SEA成員RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J於23日凌晨向歌迷告知此悲痛消息。成員們在聯名聲明中寫道：「他持續35年以上敲擊的靈魂節奏，以及對音樂的深厚熱愛，將在LUNA SEA的故事中永遠不停歇。」
團員也表示，真矢直到最後一刻都沒有放棄希望：「生前真矢說過『5個人一定要再次重返舞台』，他比誰都相信自己會重新站起來，勇敢面對病魔，他不屈不撓的精神，到最後都沒有放棄，他那宛如太陽的笑容，是我們所有成員以及所有工作人員的希望之光。」
遺孀石黑彩忍痛送別真矢 他生日發文成最後遺言
而真矢與日本偶像女團「早安少女組。」前成員石黑彩結婚近26年，育有3名子女。葬禮由石黑彩擔任喪主，並已於日前圓滿完成。友人透露，石黑彩多年來全心照顧丈夫抗癌，面對突如其來的死訊深受打擊。
回顧真矢最後的公開足跡，去年11月9日的「LUNATIC FEST.」成為他最後一次登台。上個月13日56歲生日當天，他還在社群媒體發文表示：「托大家的福，又長了一歲。會努力恢復健康。」 從公開腦瘤病情到離世僅短短5個月時間，讓樂迷感到萬分不捨。
LUNA SEA官方表示，後續將安排追思空間供粉絲道別。聲明最後強調：「此刻若能與我們團員一同祈願真矢的靈魂安息，將是我們最大的欣慰。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據LUNA SEA官網公告與日媒報導，真矢的抗癌歷程長達4年。他於2020年診斷出大腸癌4期，去年9月進一步公開罹患腦瘤。儘管身體狀況起伏不定，真矢仍展現極強意志力，前後接受7次手術治療。即便身患重症，真矢也始終以重返舞台為目標。
官方聲明指出：「在持續努力復健、以3月演出能擊鼓為目標的過程中，病情突然惡化，離世實在是太過突然。」 相關人士透露，真矢在去世前幾日仍頗有精神，一心掛念3月12日在東京有明競技場的演出，遺憾最終未能如願。
LUNA SEA成員RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J於23日凌晨向歌迷告知此悲痛消息。成員們在聯名聲明中寫道：「他持續35年以上敲擊的靈魂節奏，以及對音樂的深厚熱愛，將在LUNA SEA的故事中永遠不停歇。」
團員也表示，真矢直到最後一刻都沒有放棄希望：「生前真矢說過『5個人一定要再次重返舞台』，他比誰都相信自己會重新站起來，勇敢面對病魔，他不屈不撓的精神，到最後都沒有放棄，他那宛如太陽的笑容，是我們所有成員以及所有工作人員的希望之光。」
而真矢與日本偶像女團「早安少女組。」前成員石黑彩結婚近26年，育有3名子女。葬禮由石黑彩擔任喪主，並已於日前圓滿完成。友人透露，石黑彩多年來全心照顧丈夫抗癌，面對突如其來的死訊深受打擊。
回顧真矢最後的公開足跡，去年11月9日的「LUNATIC FEST.」成為他最後一次登台。上個月13日56歲生日當天，他還在社群媒體發文表示：「托大家的福，又長了一歲。會努力恢復健康。」 從公開腦瘤病情到離世僅短短5個月時間，讓樂迷感到萬分不捨。
LUNA SEA官方表示，後續將安排追思空間供粉絲道別。聲明最後強調：「此刻若能與我們團員一同祈願真矢的靈魂安息，將是我們最大的欣慰。」