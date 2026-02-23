我是廣告 請繼續往下閱讀

地方大選將在年底登場，有意角逐新北市長的台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌昨（22）日分別到不同宮廟祈福，藍白合議題備受關注。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，基本上藍白合才會雙贏，年後就會啟動市長、議員的整體性協調，希望3月底前完全底定。李四川、黃國昌昨初六分別到新北市不同宮廟祈福。李四川到新店太平宮參拜時受訪提到：「我的對手是我自己」，並表示「原則上有關藍白合，還是交由黨部來處理」。而黃國昌新年期間掃街頻遇路人嗆聲，成為話題；針對藍白整合，他昨在蘆洲保和宮受訪表示，民眾黨與國民黨一直有聯繫，藍白會整合出最強候選人，雙方平常就一直都有聯繫、溝通，只是外界不一定知道。對此，黃志雄也表示，藍白溝通一直存在且暢通，基本上過完年啟動協調後會比較具體，市長或議員的整體性協調，希望在3月底前完全底定，這是大家共同的基調。黃志雄強調，基本上藍白合才會雙贏，以這2年來看，只要藍白在立法院裡合作就會贏，趨勢很明顯。而在這樣情況下，藍跟白都沒有分裂條件，合者贏、不合者敗，藍白選民即使不一定一致，但合作是共識跟方向。