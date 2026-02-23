美國林肯號（USS Abraham Lincoln）、福特號（USS Gerald R. Ford）航母，外加超過50架戰機，近日持續往中東集結劍指伊朗，美伊局勢緊張，不過，雙方的外交努力仍未中止，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr al-Busaidi）證實，美伊下一輪談判將在26日於瑞士日內瓦舉行，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）重申德黑蘭推動的核計畫屬於和平性質，稱願意建立並接受「全面監督」機制，對於與美方達成協議表示樂觀。
根據《半島電視台》報導，阿拉奇接受訪問時被問到伊朗為何不願放棄鈾濃縮計畫，強調因為這關乎伊朗的「尊嚴和驕傲」，阿拉奇說鈾濃縮技術「對我們來說非常珍貴」，這是伊朗科學家努力研究的心血結晶，「且我們已經為此付出了巨大的代價」，所以無法放棄。
阿拉奇強調，伊朗當局推動的核計畫屬於和平性質，受到聯合國核監督機構國際原子能機構（IAEA）的監督與保障，所以也沒有法律理由必須放棄。阿拉奇說伊朗是《核不擴散條約》（NPT）的堅定支持者，但是伊朗「完全有權和平地利用核能，包括濃縮鈾」。
阿拉奇說美伊會談將針對核議題磋商，「美方團隊了解我們的立場，我們也了解他們的立場。我們已經交換了彼此的關切，我認為可以找到解決方案」。
不過，外界對於美伊能否達成協議並不樂觀。美國智庫昆西研究所（Quincy Institute）副總裁帕西（Trita Parsi）表示，伊朗或許會提出一項比以往任何提議都更進一步的方案，但即便如此，也可能仍不足以滿足美國。
帕西認為，「川普被以色列方面灌輸了一種說法，把伊朗描繪得遠比實際情況更加虛弱。因此，川普採取的是一種要求對方全面屈服的強硬立場，但根據現實的權力格局來看，這有些不切實際」。帕西補充說，除非川普改變要求伊朗「全面投降」的立場，否則無論伊朗提出什麼提議，川普都可能會拒絕，「因為他錯誤地認為可以得到更好的條件」。
