我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員擬參選人、財經名嘴徐嶔煌昨（22）日在民進黨立委王義川陪同下到景美市場掃街、拜年，他除拿出自己準備的開市小物贈與民眾，更抬槓表示，景美市場對他而來是滿滿的青春回憶，他唸政大的時候常來這邊逛街，不過，雖然他和現台北市長蔣萬安當時是同班同學，但2人卻從沒有一起來過。徐嶔煌長期是政論節目的班底之一，這次投入綠營初選，王義川認為，徐嶔煌在節目上的表現有目共睹，台北市需要懂經濟、財政、國際局勢的專家進入議會，所以特別深入大安、文山區，不過他也笑稱「到這邊掃街是非常大的挑戰」，因為「知道這裡的選民結構長怎樣」，但仍希望民眾能牽成。2人深入景美市場掃街，雖然是挑戰，但徐嶔煌表示，他對景美市場超級熟，因為在政大外交系讀書時就很常到景美夜市，幾乎是他吃飯的廚房，去市場吃冰或是吃米粉湯都是他一定會做的事。而且這邊白天是市場、晚上是夜市，所以他以前白天或晚上都會來。徐嶔煌也提到，他過去和蔣萬安是大學同學，但蔣萬安來景美夜市都是跟他老婆來，不是跟他來。