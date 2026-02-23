年假過後開工不憂鬱！根據星巴克官網，今（23）日「買一送一有星冰樂」，開工大吉好友分享日連喝2天，大杯美式57.5元起最便宜開工咖啡優惠買法推薦；CAMA CAFE表示，美式、拿鐵等6款「買7送1」寄杯優惠；85度C表示，2月23日全台門市「第二杯35折」特價，最划算大杯慢熟奶茶平均一杯33.5元，本文一次整理2026全台開工咖啡優惠一覽。
星巴克：開工全台門市「買一送一有星冰樂」喝2天！大杯57.5元起咖啡優惠
星巴克表示，今開工大吉好友分享日，開喝「星巴克買一送一有星冰樂」咖啡優惠！2月23日（一）至2月24日（二）連續2天，11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，星巴克開工咖啡優惠，最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元、春季新品「草莓風味抹茶那堤」87.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
CAMA CAFE：美式、拿鐵等6款「買7送1」寄杯優惠
CAMA CAFE表示，開工首週應援上班族一整週咖啡需求，2月23日起至3月1日連續7天，推出6款經典咖啡寄杯「買7送1」限定優惠！指定品項包括：CAMA 金獎拿鐵、CAMA 金獎美式、微韻輕拿鐵、微韻輕美式、雙冠莊園精品美式、雙冠莊園精品拿鐵。
提醒大家，寄杯優惠活動，需透過CAMA CAFE會員APP「跨店領取」功能進行購買，各品項每種寄杯組合限購2組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
85度C：全台門市「第二杯35折」開工奶茶優惠！
85度C表示，收心上班上課，推出開工慶優惠活動，2月23日全台門市推出大杯紅茶拿鐵、慢熟奶茶和蕎麥奶茶「第二杯35折」特價！
◾️大杯「紅茶拿鐵」兩杯特價87元（原價130元）、平均一杯43.5元。
◾️大杯「慢熟奶茶」兩杯特價67元（大杯原價100元）、平均一杯33.5元。
◾️大杯「蕎麥奶茶」兩杯特價67元（原價100元）、平均一杯33.5元。
提醒大家，開工慶活動限同品項、不限冰熱、每人現購現取限三組，寄杯辦法依各門市公告為主，線上訂餐外送或外帶、電話訂購無此優惠。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE、85度C
