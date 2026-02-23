我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山信義區議員缺額3名，尤其前議員王鴻薇、徐巧芯轉戰立法院後，遺留下的票倉讓藍營不少新人躍躍欲試，尤其是國民黨前發言人李明璇知名度高、人氣旺，被視為吸票機，她在臉書提到，過年跑行程遲到，結果還是有不少人等著與她合照，讓她受寵若驚。李明璇說，「原來，加油的力量，比我想像的大」。她說，22日跑行程，因前一場行程與幾位熱心鄉親寒暄聊天，稍微耽擱時間，趕到市場時才發現已有不少支持者在現場等候。但自己尚未走進市場，就在入口處被民眾熱情「攔截」，光是簽名與合照就花了約30分鐘，讓她直呼有些受寵若驚，也感到不好意思。李明璇感謝民眾願意等待，並特地前來為她加油打氣，讓原本單純的市場拜票行程變得相當熱鬧。她說，深刻感受到這股來自基層的力量，「比任何造勢場合都更真實」。她也坦言，自己早已習慣在逆風中前行，許多事情都必須一步一腳印推進，但最令她感恩的，是始終有一群默默支持她的「螞蟻雄兵」。松山信義區應選議員9席，扣掉王鴻薇、徐巧芯外，前議員許家蓓病逝，因此有3席空缺，藍營現任議員有戴錫欽、秦慧珠、詹為元，有意參選的藍營新人除李明璇外，還有前發言人楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中和徐巧芯服務處主任陳暉、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，預料上演6搶2戰況。