美國股市在美國最高法院裁定總統川普的關稅政策違憲激勵下收高，台股今（23）日在農曆新年第一天工作日照慣例開紅盤，上漲57.31點，報33663.02點，盤中一度飆上33964點，逼近34000點關卡，氣勢驚人；台積電開盤則下跌15元，報1900元。大盤開高，櫃買指數也同步開紅盤，漲0.76點報298.47點。權值股多數也跟著漲，台積電下跌15元，報1900元；鴻海上漲2.5元，報229.5元；台達電上漲60元，報1320元。美股道瓊工業指數20日終場上漲0.47%，上漲230.81點、收49,625.97點；那斯達克指數上漲0.9%，上漲203.34點、收22,886.07點；標準普爾500指數上漲0.69%，上漲47.62點、收6,909.51點，創2月11日以來收盤新高；費城半導體指數上漲1.07%，漲87.11點、收8,260.42點，創2月11日以來收盤新高。美股受關稅違憲消息激勵反彈，美國最高法院以6比3裁定，川普先前引用緊急狀態法徵收的多數關稅屬「越權」，等同為市場解除一大不確定因素。儘管川普隨即放話，將依據1974年貿易法第122條款，對全球商品課徵為期150天、10%的關稅作為替代方案，但投資人解讀為短期衝擊有限，美股尾盤維持漲勢。川普於週六在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。避險情緒方面，黃金價格逼近5100美元，不過美債與美元則因財政疑慮同步走低，顯示資金並未全面撤出風險資產，而是重新配置。全球數以千計的企業提起訴訟，挑戰川普的全面性關稅政策，並尋求退還已繳納的關稅。根據賓州大學華頓商學院預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家評估，美國政府須退還給企業的關稅收入恐超過1750億美元。美股七雄之一的亞馬遜聞訊勁揚2.56%、收210.11美元，創2月6日以來收盤新高；年初迄今跌幅收斂至8.97%。根據Wedbush Securities資料，亞馬遜有70%的商品源自中國，關稅政策已開始影響部分商品定價。其他有望因關稅政策解除受惠的概念股同步走揚。玩具商Hasbro、線上家具零售商Wayfair、廚具與居家用品零售商Williams-Sonoma、豪奢家具零售商RH也同步上漲0.46%、2.34%、1.92%、1.51%。標普500十一大類股有9個走揚，由通訊服務類股領軍走高、漲幅達2.65%，其次是非必需消費品類股、漲幅來到1.27%。20日稍早釋出的數據顯示，美國去年第四季國內生產毛額（GDP）成長率僅1.4%、遠低於道瓊社調查的經濟學家預估值2.5%。第三季GDP成長率則為4.4%、遠超預期。另一份數據則顯示通膨於12月增溫。美國聯準會（Fed）偏好的關鍵通膨指標「核心PCE物價指數」在12月上升3%，雖然符合預期、卻依舊顯著高於Fed預設的2%目標。芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人20日預測，Fed在6月貨幣政策會議前降息的機率僅略高於50%。