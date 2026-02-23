我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著寒假結束，國民小學於今（23）日開學，高市警局前鎮警分局為加強學童安全，全面針對轄區小學加強執行「護童專案」工作，並實施「交通及婦幼安全」宣導，呼籲學校與家長隨時關心孩子動態，配合警方共同維護學童安全。分局長黃元民表示，「護童勤務」是警方常態性重點工作，並提醒民眾過馬路時要謹記3字訣「停、看、聽」，分別是「在安全地點停等、過馬路盯住來車、注意車輛警示音」，從小建立起良好的交通安全觀念，更能加深與培養道路安全知識與風險意識。前鎮警分局編排各派出所警力執行「護童專案」勤務，於國小校門口與老師及導護志工媽媽共同護童，執行交通疏導及維護校園周邊環境安全，全面保護學童行的安全，並勸導前來接載孩童的家長養成戴安全帽的好習慣，讓學童家長感受警方用心。另外，前鎮分局平時也針對轄內各級學校周邊地區加強巡邏密度，盤查徘徊於校園週邊之可疑人士，提高見警率，以淨化校園周邊安全空間。