我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經現場人員、粉絲勸導後男子仍不理會，直到警方到場才將男子攙離。（圖／翻攝畫面）

新北燈會演唱會昨（22日）於新北大都會公園正式點燈，另開幕節目更找來陳忻玥、婁峻碩及美秀集團等人進行演出。怎料，昨（22日）晚間正值陳忻玥於舞台上表演期間，有一名男子疑似為了拍攝需求，竟持攝影工具及椅子闖入管制走道，現場粉絲、工作人員勸阻後仍故我，甚至做出出手揮打女粉絲的舉動。直到警方到場後，才將男子勸導並攙離現場。據了解，這名男子於昨（22日）晚間19時47分即歌手陳忻玥於新北燈會演唱會演出期間，疑似為了找好角度拍攝，持拍攝器材以及椅子闖入管制走道。由於該區域為活動的「緊急逃生動線」，且現場人潮相當擁擠，工作人員及民眾多次口頭勸離，該男子仍拒不配合。警方獲報到場後，隨即依職權採取果斷行動，將該名違規民眾勸導攙扶離開管制區，迅速排除走道障礙，恢復現場秩序。此外，也有目擊民眾事後也在社群網站threads上還原事發經過，表示當時男子先搬自己的椅子進入管制走道，有女粉絲發現後勸導男子，但男子不僅不理會，甚至還準備出手揮打女粉絲，且經工作人員驅趕仍無效，「溝通了三首歌的時間了，他還是不離開，警察來直接把他手機拍下收走然後叫去外面。」對此，轄區三重分局呼籲，大型活動人潮眾多，維持安全通道暢通是維安首要任務。對於任何破壞活動秩序或無視公共安全的行為，警方絕對採取零容忍態度，嚴正執法，以保障所有市民賞燈與觀秀的安全。