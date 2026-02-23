我是廣告 請繼續往下閱讀

針對立法院長韓國瑜有意將立法院遷建圓山飯店、空總舊址等，高雄市議員林智鴻今（23）指出，國會遷建議題容有討論餘地，但現階段人民最在意的是國會效能，以及法案、預算審議能否合乎全民福祉與期待，韓國瑜在中央總預算、軍購條例排審延宕之際，想遷移自家辦公廳舍，只是轉移不審預算造成民意反撲的焦點。也就是說韓國瑜一談國政便劃錯重點，令人感到遺憾。林智鴻認爲，不論是將國會搬到金碧輝煌的圓山飯店，或寸土寸金的仁愛路空總舊址，現今看來都顯得本末倒置，更有「不顧百姓，耗費民脂民膏只為自身舒適」的奇差觀感，更有甚者「難道要逼總統賴清德、行政院長卓榮泰，要答應讓出接待國賓的圓山飯店，才能換取全民的總預算？」實在荒謬！林智鴻指出，韓國瑜被媒體揭露心繫「國會遷建」後，隨即在社群媒體上充滿網友負評，更有網友質疑「為什麼年後，立法院長第一條新聞，不是關於關稅，也不是軍購，是立法院搬家」，顯見韓此時重啟「國會遷建案」，並不符合國人期待，其選址所相中接待國賓首選的五星級飯店，更讓民眾充滿相對剝奪感。林智鴻表示，新春開工首週，大家期待的是恢復正常的國會，而非富麗堂皇的國會大廈。民眾關切的，是台美貿易協定簽署後的產業發展，是對美軍購能充實國防量能，更是被延宕179天不排審的中央總預算何時能付委審查，讓地方建設能儘速重返正軌，民眾權利不再因「藍白惡鬥」拖延而受損；在主席位上低調許久、鮮少發言的韓國瑜，一談國政便劃錯重點，令人感到遺憾。林智鴻認為，過去國會遷建討論，是基於國政發展順暢的前提下，才有餘裕討論，且該項嚴肅之議題，涉及區域平衡、議事需求盤點與經費精算，即便在綠營完全執政時期都難以定奪，但韓國瑜卻在總預算、軍購都被他所帶領的國會嚴重延宕之此刻，對該議題情有獨鍾，兩相對照，是否有逼迫行政單位「用圓山飯店換總預算」的心思？耐人尋味！林智鴻呼籲韓國瑜應儘速回歸嚴肅的國政討論，把當年他自己選總統的口號「台灣安全，人民有錢」，實踐在總預算與軍購條例審查通過的效能上。