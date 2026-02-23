我是廣告 請繼續往下閱讀

T1昏招百出？遭DK讓二追三

▲「LCK Cup」季後賽，三連霸傳奇戰隊T1迎戰強敵DK。未料T1遭對手上演讓二追三，Faker第五場使用冰鳥仍無法力挽狂瀾。（圖／YT@LCK Global）

T1前一次被讓二追三已是10年前 黃牛開始拋售門票

《英雄聯盟》韓國賽區LCK第一賽段「LCK Cup」季後賽昨（22）日出現驚奇劇本，，而翻開歷史紀錄，T1前一次被讓二追三已經要追溯到10年前，且昨天對戰結束後，LCK Cup在香港的決賽門票，也開始出現黃牛拋售門票的情況。昨日BO5系列賽開局，T1迅速拿下前兩場勝利，正當不少粉絲都以為T1系列賽勝券在握時，T1第3局竟然選出打野卡利斯這類的實驗性組合，不過未見成效，第4局甚至在中期團戰被反超經濟，第5局DK明顯打出氣勢，一鼓作氣送T1回家。回顧T1戰隊歷史，勝多敗少的他們曾數次在2:2的絕境第5局發揮超常表現，但卻鮮少在領先2局的情況下讓對手追回2分，上一次T1在BO5中被讓二追三，發生在2016年LCK夏季賽，當時隊名還叫SKT，並被KT逆轉，昨日這場戰役，是改名「T1」後隊史首次被讓二追三。此外，本次「LCK Cup」總冠軍賽移師到香港舉辦，在流量大隊T1被淘汰後，昨晚比賽結束，網路上出現不少拋售門票的訊息，看來例行賽打出5勝0敗的T1，會接連在BO5不敵BFX和DK被淘汰，也是黃牛們始料未及的發展。