今（23）日年假結束，不少人已經迎來春節後第一天上班日，而開工拜拜是不少公司行號祈求生意興隆的傳統，民俗專家楊登嵙也提供，開工拜拜吉日吉時、開工拜拜地點、供品、拜法，以及開工紅包行情、開運法，《NOWNEWS今日新聞》一次整理給你參考，讓你新的一年工作順順利利、賺大錢。
本文重點摘要
◼︎2026開工拜拜吉日、開工拜拜吉時查詢
◼︎2026開工拜拜地點
◼︎2026開工拜拜供品
◼︎2026開工怎麼拜
◼︎2026開工紅包行情
◼︎2026開工紅包開運法
◼︎為什麼要開工拜拜？
2026開工拜拜吉日、開工拜拜吉時查詢
📌2月25日（三）正月初九（日沖屬鼠43歲）：05至07點（正沖屬雞34歲）、07至09點（正沖屬狗33歲）、09至11點（正沖屬豬32歲）。
📌2月28日（六）正月初十二（日沖屬兔40歲）：07至09點（正沖屬狗57歲）、09至11點（正沖屬豬56歲）。
📌3月8日（日）正月二十（日沖屬豬32歲）：05至07點（正沖屬雞22歲）、11至13點（正沖屬鼠19、79歲）。
2026開工拜拜地點
可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，如果公司或店內設有神龕，可直接於神龕前祭拜。
2026開工拜拜供品
一對蠟燭、三牲、水果（5樣）、甜湯圓4碗（代表領受四方之財）、糖果、清茶3杯、酒3杯、發糕5個（象徵招五路之財），在每個發糕下面壓888元紅包（象徵大發利市），如果不愛吃發糕也可用蛋糕取代。鳳梨選用帶葉，並綁上紅紙或紅帶（代表興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。
房仲業、汽車業可拜棗子、柳橙、香蕉3種水果，取諧音象徵「早日成交」；有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柿子」因有「招你來旺市」諧音，大發利市。
不過供品也有禁忌，像是公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。
2026開工怎麼拜
開工祭拜的對象是五路財神、福德正神（土地公）、地基主，以及行業的守護神，祭拜時先呈上供品、點燃蠟燭，接著神前獻茶、酒，焚香祈禱。等到香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金），燒完後把酒繞圈灑在紙灰周圍，再燃放鞭炮、發開工紅包。
開工祈禱內容：弟子（信女）○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果(三牲酒禮)及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。
祈求弟子○○年
事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。
2026開工紅包行情
楊登嵙指出，開工紅包一般來說從200元到2000元不等。
2026開工紅包開運法
1、開工紅包不能隨便花掉，以免影響在公司的工作順利及漏財。
2、想「錢滾錢」，建議將開工紅包放在身上3天，讓身體吸收財氣，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升事業運。
3、等到元宵節過後，再存進自己的銀行帳戶裡，就像「發財金」一樣存進自己財庫，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拚，利祿亨通。
4、紅包袋不要丟掉，可存放在自己的辦公桌抽屜內。
為什麼要開工拜拜？
楊登嵙表示，開工（開市）是公司或商店新的一年正式對外營業的第一天，選一吉日吉時嗚炮祭神，稱為「開張大吉」；當日都要舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業的前景祝禱。民俗專家謝沅瑾老師也指出，在一年的開始挑選吉日吉時來開工開市，取個好兆頭，對接下來一整年的生意與業績都會有幫助。
資料來源：楊登嵙、謝沅瑾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
◼︎2026開工拜拜吉日、開工拜拜吉時查詢
◼︎2026開工拜拜地點
◼︎2026開工拜拜供品
◼︎2026開工怎麼拜
◼︎2026開工紅包行情
◼︎2026開工紅包開運法
◼︎為什麼要開工拜拜？
2026開工拜拜吉日、開工拜拜吉時查詢
📌2月25日（三）正月初九（日沖屬鼠43歲）：05至07點（正沖屬雞34歲）、07至09點（正沖屬狗33歲）、09至11點（正沖屬豬32歲）。
📌2月28日（六）正月初十二（日沖屬兔40歲）：07至09點（正沖屬狗57歲）、09至11點（正沖屬豬56歲）。
📌3月8日（日）正月二十（日沖屬豬32歲）：05至07點（正沖屬雞22歲）、11至13點（正沖屬鼠19、79歲）。
可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，如果公司或店內設有神龕，可直接於神龕前祭拜。
2026開工拜拜供品
一對蠟燭、三牲、水果（5樣）、甜湯圓4碗（代表領受四方之財）、糖果、清茶3杯、酒3杯、發糕5個（象徵招五路之財），在每個發糕下面壓888元紅包（象徵大發利市），如果不愛吃發糕也可用蛋糕取代。鳳梨選用帶葉，並綁上紅紙或紅帶（代表興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。
房仲業、汽車業可拜棗子、柳橙、香蕉3種水果，取諧音象徵「早日成交」；有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柿子」因有「招你來旺市」諧音，大發利市。
不過供品也有禁忌，像是公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。
開工祭拜的對象是五路財神、福德正神（土地公）、地基主，以及行業的守護神，祭拜時先呈上供品、點燃蠟燭，接著神前獻茶、酒，焚香祈禱。等到香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金），燒完後把酒繞圈灑在紙灰周圍，再燃放鞭炮、發開工紅包。
開工祈禱內容：弟子（信女）○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果(三牲酒禮)及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。
祈求弟子○○年
事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。
楊登嵙指出，開工紅包一般來說從200元到2000元不等。
2026開工紅包開運法
1、開工紅包不能隨便花掉，以免影響在公司的工作順利及漏財。
2、想「錢滾錢」，建議將開工紅包放在身上3天，讓身體吸收財氣，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升事業運。
3、等到元宵節過後，再存進自己的銀行帳戶裡，就像「發財金」一樣存進自己財庫，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拚，利祿亨通。
4、紅包袋不要丟掉，可存放在自己的辦公桌抽屜內。
楊登嵙表示，開工（開市）是公司或商店新的一年正式對外營業的第一天，選一吉日吉時嗚炮祭神，稱為「開張大吉」；當日都要舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業的前景祝禱。民俗專家謝沅瑾老師也指出，在一年的開始挑選吉日吉時來開工開市，取個好兆頭，對接下來一整年的生意與業績都會有幫助。
資料來源：楊登嵙、謝沅瑾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。