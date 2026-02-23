我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薔薔（如圖）性格直率敢言，自主意識及行事作風走得前衛，成為許多新時代女性的楷模。（圖／VieFor提供）

薔薔痛曝5類渣男退散！價值觀最重要

▲薔薔（如圖）勸誡女孩寧可早點遇到渣男當「學經驗。」（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

YouTuber、女星薔薔（林嘉凌）向來直率敢言，日前登上節目《11點熱吵店》分享戀愛經驗，坦言曾歷經抓包伴侶偷吃的心碎時刻，走過感情跌撞，她領悟女孩們戀愛必須擦亮眼，直指愛吹噓、自卑、說謊、有暴力傾向及價值觀差異大的男人不適合交往，同時從床上舉止觀察端倪，過於強調技巧，卻少了前戲，也極有可能為恐怖情人的徵兆，提高警覺、杜絕粉紅泡泡，才能免於在感情中遍體鱗傷。薔薔指出，愛吹噓、自卑、說謊、有暴力傾向及價值觀差異大的男人是交往大忌，許多人習慣用誇耀人脈掩蓋自卑，一旦虛假人設遭拆穿，常會因面子掛不住而情緒失控，衍生肢體衝突，薔薔勸誡女孩寧可早點遇到渣男當「學經驗」，及早認清危險信號，避免受傷。除了性格缺陷，財力懸殊也是致命傷，薔薔透露曾與經濟較差的對象相戀，生活水平差距反讓男方感到自卑，逐漸演變成日常嫌棄與摩擦，當社交圈無法交集，感情自然難以維繫，因此呼籲尋找另一半務必評估價值觀契合度，才不會使得相愛變成無止盡的互相折磨。薔薔也說，親密關係更是辨別人品的關鍵，自爆曾為讓感情加溫，特地報名兩性課程精進技巧，認為男人真實本性會在床上展露無遺，例如有些帥哥一上陣就特別心急，只顧展現高超招式，卻忽略女伴最需要情感交流與前戲，這類不顧及對方感受的伴侶千萬要留意。