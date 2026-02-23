我是廣告 請繼續往下閱讀

討論超過30年的立法院搬遷議題，近期因立法院長韓國瑜的構想再度浮上檯面。外界轉述，韓國瑜在與朝野黨團幹部交換意見時，除了延續過去曾評估的「空總舊址」方案外，還提出一個更具衝擊性的選項，也就是評估將「圓山大飯店」轉作國會使用。由於此構想大幅縮短時程，甚至評估可在2年左右完成整體搬遷，消息曝光後迅速引發政壇關注。根據《自由時報》報導，若依照傳統做法在空軍總部舊址興建新院區，從規劃設計、工程發包到完工啟用，流程繁複且冗長，恐怕得耗費18年之久，經費規模也可能突破1千億元。在財政負擔與社會觀感雙重壓力下，如此長期且高成本的公共工程，推動難度勢必不低。正因如此，韓國瑜才會思考是否存在更具效率的替代路徑。至於圓山方案之所以被視為「快車道」，關鍵在於該處土地與建物本就隸屬交通部觀光署，經營單位敦睦基金會亦具官方背景，相關預算與運作接受政府體系監督，若循行政程序調整用途，理論上可減少重複建設與漫長興建期。構想中的藍圖，是將圓山作為主要議事與接待場域，而現有立法院區，則轉型為兼具典藏與展示功能的國會文化空間，形成「雙院區模式」，藉此改善硬體不足與空間侷促的問題，同時強化國會形象，且最快只需2年的時間便可完成搬遷。然而，此構想在立法院內部反應不一，支持者如國民黨團總召傅崐萁認為，國會長期空間老舊、動線混亂，若能藉機升級，對外賓接待與國家形象都有助益；不過民進黨團以及民眾黨團的立場尚未明朗，目前仍處於非正式討論階段。此外，也有長年關注該議題的立委提醒，過往遷建案曾透過專家小組評估與制度化程序逐步推動，如今韓國瑜未重啟完整審議機制，僅憑私下討論就急於定案，恐怕過於草率。圓山是否真會成為國會新址，仍有賴朝野協商與後續法定程序檢驗，短期內難有定論。