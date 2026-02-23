我是廣告 請繼續往下閱讀

▲4名年輕女客集資買下一整本「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到真讓這4名女孩幸運刮中100萬大獎（圖╱台彩提供）

開工前最後一拼果真受財神眷顧！台中市西屯區一間彩券行在農曆年快過完前一天凌晨夜裡接起一通電話，是女客詢問是否還有面額2000元的刮刮樂，在回覆還有庫存後，4名年輕女客隨即到店集資買下一整本「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到真讓這4名女孩幸運刮中100萬大獎。這家開出百萬大紅包的彩券行名為「好運彩券行」，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬的是四位不到30歲的女性。根據代理人劉小姐轉述，當天凌晨店裡突然響起一通電話，詢問是否還有面額2000元的刮刮樂，代理人回覆仍有庫存後，電話那頭立刻開心地說：「那我們馬上過去！」不久後，四名年輕女孩走進店裡，表示就是剛剛來電的客人。她們心想年節即將劃下句點，想在開工前再為自己拚一把好運，於是集資買下一整本「2,000萬超級紅包」刮刮樂。刮獎前，她們先是摸了摸櫃檯上的財神爺公仔，此時店內音樂正好播放花家神曲，氣氛瞬間熱血沸騰，女孩們幽默地說：「才摸完財神，神曲就來了！快刮快刮！」結果沒想到，不到五分鐘，四人就衝到櫃台，經確認後果真幸運刮中100萬元，女孩們相擁喜極而泣地表示：「這將會是她們無比幸運的一年！」也似乎給這些女孩們在開工的一整個新年，注入了喜氣與好彩頭。