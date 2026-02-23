我是廣告 請繼續往下閱讀

夫妻吵架爆衝突！2024年4月2日清晨，桃園市一名朱姓女子因與丈夫發生口角，竟趁對方就寢時持鹽酸潑灑，導致丈夫雙眼重創、全身30%嚴重化學性灼傷。桃園地方法院近日審結，法官考量朱女患有重度憂鬱症且案發後主動自首，依重傷害罪判處朱女2年有期徒刑、緩刑4年並付保護管束，全案可上訴。檢方調查，2024年4月2日清晨5時50分，住在桃園的朱女與丈夫發生口角，隨後，朱女竟趁丈夫躺回床上歇息之際，持鹽酸朝其全身潑灑，導致郭男全身30%化學性灼傷，造成左眼失明、右眼僅能感受光線。朱女在犯案後隨即前往派出所自首，並請求警方協助聯繫救護車。法院審理期間，朱女坦承犯行，並由衛福部桃園醫院進行精神鑑定，確認朱女患有重度憂鬱症，且案發時並未接受適當治療，因情緒低落及判斷力受損，導致其辨識違法與控制衝動的能力顯著降低。法院審理後認為，朱女在案發時受精神疾患影響，依法符合精神障礙減刑規定，且案發後主動自首亦符合減刑要件。法官考量朱女過去並無前科、素行良好，且已與前夫郭男達成調解並獲得諒解，加上目前有穩定的家庭支持與醫療追蹤，最終依重傷害罪判處朱女2年有期徒刑、緩刑4年，並於緩刑期間付保護管束，以兼顧法治與治療需求。全案仍可上訴。